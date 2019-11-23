Иран пообещал "сокрушительный ответ" странам, причастным к беспорядкам

Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири предупредил страны региона о "сокрушительном ответе", который ждет их, если будет доказана их причастность к разжиганию беспорядков в Иране, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Некоторые страны региона должны знать, что они не увидят хороших времен в регионе, если будут найдены доказательства того, что они вмешались, чтобы создать беспорядки в Иране. Иран не та страна, которая будет мириться с такими шутками и поведением", - заявил Джахангири.

Он добавил, что если окажется, что какие-либо страны вмешались во внутренние дела Ирана, чтобы нанести ему вред, они "несомненно получат сокрушительный ответ".

В ряде городов Ирана в последние дни прошли протесты из-за резкого повышения цен на бензин. Некоторые были мирными, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки. Сообщалось о жертвах как среди участников беспорядков, так и силовиков. В стране ограничили доступ в интернет. После в ряде городов прошли шествия против беспорядков. По словам президента Хасана Роухани, беспорядки были организованы США и Израилем, а их целью был подрыв безопасности Ирана.

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