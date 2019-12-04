Роухани: Несправедливо задержанные в ходе протестов в Иране люди должны быть освобождены

4 декабря 2019 13:12 (UTC+04:00)

Несправедливо задержанные силами безопасности Ирана в ходе недавних акций протеста люди должны быть освобождены. Об этом заявил в среду президент страны Хасан Роухани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нужно продемонстрировать религиозное исламское милосердие, и те невинные люди, которые протестовали против [повышения] цен на бензин и не были вооружены, <...> должны быть освобождены", - сказал он. Речь президента транслировало государственное телевидение исламской республики.

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