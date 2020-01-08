Иран атаковал авиабазу на западе Ирака, где расквартированы войска США

Девять ракет выпущены в среду по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой дислоцированы военнослужащие США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Sky News Arabia.

По данным телеканала Press TV, Корпус стражей исламской революции (КСИР) (элитные части ВС Ирана) заявил, что ракетный удар по авиабазе Айн аль-Асад был нанесен в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.

Согласно сообщению канала, удар был нанесен десятками ракет. Press TV также опубликовал предполагаемое видео ракетного залпа.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

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