Посол Ирана обсудил с замглавы МИД России ситуацию в Сирии
Посол Ирана в России Казем Джалали и заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провели встречу, в ходе которой обменялись мнениями о ситуации в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России, передает Trend со ссылкой на IRNA
"Посол был проинформирован об итогах российско-турецких переговоров на высшем уровне 5 марта в Москве", заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Стороны подчеркнули важность продолжения тесного взаимодействия Ирана, Турции и России в астанинском формате в интересах обеспечения долгосрочного урегулирования в Сирии.
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