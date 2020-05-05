Синдзо Абэ осудил наращивание санкций США против Ирана в период пандемии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает неправильной политику наращивания санкций США в отношении Ирана в условиях пандемии коронавируса. Об этом он заявил во вторник в ходе телефонных переговоров с иранским президентом Хасаном Роухани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр Японии назвал неправильным наращивание санкций США против Ирана в тяжелой ситуации распространения коронавируса", - говорится в сообщении пресс-службы Роухани. Абэ добавил, что "в текущих условиях на повестке дня всех стран должны быть гуманитарные действия".

Власти Ирана неоднократно заявляли, что ограничения Вашингтона в отношении Тегерана мешают стране бороться с распространением коронавируса. По утверждениям иранской стороны, санкции США препятствуют импорту в страну товаров гуманитарного назначения, в том числе продовольствия и лекарств.