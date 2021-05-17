Папа Римский Франциск принял главу МИД Ирана (ФОТО)

Папа Римский Франциск принял на аудиенции министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Святого престола, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Содержание беседы и подробности не сообщаются. Известно, что Зариф прибыл в Рим, где у него запланированы переговоры с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо. Сообщалось также, что глава иранской дипломатии встретится с государственным секретарем (главой правительства) Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.