Разведывательные силы Ирана ликвидировали террористические группы в стране

Силы безопасности Ирана раскрыли несколько оперативных ячеек, связанных с террористической организацией Моджахедин-е-Хальк (MKO) по всей стране, сообщило во вторник министерство разведки Ирана, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Согласно информации, связанные с МКО ячейки диверсантов были разгромлены в Тегеране, Исфахане и Курдистане.

В заявлении говорится, что десять членов ячеек были задержаны. Они были вовлечены в террористическую деятельность и несколько минометных обстрелов административных, военных, полицейских и жилых центров Ирана, что привело к потерям и террору.

Отмечается, что в ходе серии терактов члены этих ячеек бросали самодельные гранаты в места скопления людей, наносили минометные удары по указанным центрам и планировали совершить еще много жестоких нападений.

Министерство разведки заявило, что вся эта террористическая деятельность осуществлялась непосредственно европейской базой террористической группы МКО, расположенной в Албании, добавив, что в операциях участвовали даже бывшие члены террористической группы МКО.