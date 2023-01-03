Вице-президент Ирана и глава МИД Саудовской Аравии встретились в Бразилии

Вице-президент Ирана по парламентским вопросам Мохаммад Хоссейни встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бин Фархан Аль Саудом в Бразилии, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Хоссейни и бин Фархан встретились в кулуарах церемонии инаугурации нового президента Бразилии Лулы да Силвы.

Иранский вице-президент подчеркнул необходимость продолжения двусторонних переговоров между Эр-Риядом и Тегераном, которые начались в Ираке благодаря посредничеству иракских официальных лиц для возобновления дипломатических отношений.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии подчеркнул, что его страна полна решимости продолжить переговоры по существующим опасениям, чтобы заложить основу для ощутимого результата.

Он также отметил, что характер отношений Тегерана и Эр-Рияда влияет на ситуацию в регионе.

Напомним, что ранее 19 декабря министры иностранных дел Саудовской Аравии и Ирана провели переговоры на полях второй Багдадской конференции в Иордании.

Эр-Рияд и Тегеран провели в Багдаде пять раундов переговоров, чтобы обсудить возобновление политических отношений, а также открытие посольств Саудовской Аравии и Ирана в Тегеране и Эр-Рияде соответственно. На данный момент они достигли первоначального консенсуса.