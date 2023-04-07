Министры иностранных дел Ирана и Китая встретились в Пекине

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и его китайский коллега Цинь Ган встретились в Пекине, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Встреча состоялась через несколько часов после того, как высокопоставленный иранский дипломат и его саудовский коллега принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд подписали совместное заявление о двусторонних отношениях в китайской столице.

Встреча между Амиром Абдоллахияном и Фарханом Аль Саудом в Пекине стала первой официальной встречей между Ираном и Саудовской Аравией после семи лет разорванных связей.

Обе стороны договорились восстановить свои дипломатические отношения на основе соглашения, заключенного при посредничестве Китая и подписанного высшими должностными лицами служб безопасности Ирана и Саудовской Аравии 10 марта 2023 года.