Завершился 3-й раунд переговоров между Ираном и США (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13. 56)

БАКУ /Trend/ - В Омане завершился 3-й раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно информации, эксперты и специалисты ознакомились с деталями обсуждаемых вопросов. Технические дискуссии между экспертами завершились в связи с необходимостью проведения каждой из сторон консультаций в своих странах.

Отметим, что сегодня при посредничестве Омана в Маскате прошел 3-й раунд переговоров по ядерной программе между Ираном и США.

Напомним, что второй раунд косвенных переговоров между Ираном и США прошел 19 апреля под председательством министра иностранных дел Ирана Сейеда Аббаса Арагчи и специального представителя США по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа при посредничестве министра иностранных дел Омана Сайида Бадра Альбусаиди.

Первый раунд переговоров состоялся 12 апреля в Маскате.

13. 56

3-й раунд переговоров между Ираном и США начался 26 апреля в Маскате.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Сообщается, что делегацию Ирана на переговорах по ядерной программе возглавляет министр иностранных дел Сейед Аббас Арагчи, а делегацию США - специальный представитель по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

В третьем раунде пройдут экспертные и технические переговоры между Ираном и США. Сообщается, что переговоры будут сосредоточены на вопросе отмены санкций против Ирана и его ядерной программы.