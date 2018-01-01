Роухани на фоне протестов пообещал решить экономические проблемы в Иране

Президент Ирана Хасан Роухани заявил на фоне протестов, что активизирует усилия для решения экономических проблем в стране, передает РИА Новости со ссылкой на местное агентство Fars.

Роухани заявил, что правительство удвоит усилия, чтобы решить экономические проблемы в стране, вопросы безработицы, загрязнения воздуха и инфляции.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Ранее власти сообщили, что в городе Доруд в ходе манифестаций погибли два человека, отметив, что "силы безопасности не открывали огонь по протестующим". Позже количество жертв протестов возросло до четырех.

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