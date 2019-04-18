Российский самолет совершил экстренную посадку в Иране

БАКУ /Trend/ - Самолет "Boeing 757", принадлежащий авиакомпании "Azur Air", летевший из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил экстренную посадку в тегеранском аэропорту Мехрабад.

Об этом сообщил генеральный директор по расследованию авиакатастроф Национальной авиационной организации Ирана Хусейн Рзаифар, сообщает в четверг Trend.

По словам Рзаифара, самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Мехрабад в связи с ухудшением самочувствия одного из пассажиров.

Гендиректор объяснил посадку в этом аэропорту близостью к столице.

В настоящее время пассажир госпитализирован, самолет дозаправляется.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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