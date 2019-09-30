В Иране прервана связь с 40 селами

БАКУ /Trend/ - В районе Гесркенд юго-восточной провинции Систан и Белуджистан Ирана прервана связь с 40 селами.

Об этом сказал губернатор этого района Рахимбахш Пакендиш, сообщает в понедельник Trend.

Причиной стал проливной дождь и разлив реки Каджу.

По словам Пакендиш, сильный дождь, прошедший минувшей ночью, нанес серьезный ущерб водному хозяйству, сектору сельского хозяйства, телекоммуникациям, электроснабжению. Некоторые дороги оказались под водой.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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