Иран приветствует любую помощь и участие в борьбе с коронавирусом

Общество 7 марта 2020 11:46 (UTC+04:00)
Иран приветствует любую помощь и участие в борьбе с коронавирусом

Тегеран приветствовал любую помощь и участие в борьбе с коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на IRNA.

«Врачи и персонал больницы находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом. С момента вспышки вируса в Иране 20 февраля, когда два человека умерли от коронавирусом, правительство Исламской Республики Иран мобилизовало все свои санкционированные ресурсы, чтобы обуздать вспышку вируса», - говорится в сообщении.

В заявлении были изложены некоторые действия Ирана за последние две недели, включая создание 300 тыс. групп реагирования на чрезвычайные ситуации, создание мобильных медцентров, массовое производство дезинфицирующих средств и масок, широкую дезинфекцию улиц и проходов, сокращение часов работы государственных служб, издание руководств по охране здоровья на различных пограничных контрольно-пропускных пунктах, ограничения на поездки в пределах и между городами и отмену железнодорожных и воздушных путешествий.

Число заражений коронавирусом в Иране за сутки возросло на рекордные 1234 случая, достигнув 4747 человек. 124 человека также погибли.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 58 странах, включая Иран.

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