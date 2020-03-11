Прибывших из Ирана в Китай граждан поместили на карантин

Китай чартерным рейсом вывез из Ирана более 160 своих граждан, все они помещены на карантин в городе Чэнду провинции Сычуань. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения Чэнду.

"При помощи посольства КНР в Иране 11 марта в 01.17 чартерный рейс авиакомпании China Southern CZ3004 из Тегерана приземлился в Чэнду со 164 гражданами КНР", - говорится в заявлении.

Сообщается, что в соответствии с мерами профилактики эпидемии самолет остановился в специально отведенном удаленном месте аэропорта, сотрудники таможенной службы провели замер температуры и проверку здоровья всего экипажа и пассажиров, после этого им позволили пересечь границу.

Ни у одного из 164 пассажиров повышенной температуры не выявили, однако 21 человек сообщил о дискомфорте в горле и кашле. Их на специальных машинах скорой помощи доставили в медучреждения для дальнейшего обследования. Остальные 143 пассажира на автобусах были доставлены в специальную гостиницу для прохождения 14-дневного карантина, в гостинице у всех были взяты анализы на коронавирус.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило около 81 тысячи человек, скончались 3158, излечились более 61 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 872 человека.