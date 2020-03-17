ЮНИСЕФ отправил в Иран третью партию медицинской помощи
Третья партия гуманитарной помощи Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) для борьбы с распространением коронавируса была отправлена в Иран. Как передает Trend со ссылкой на IRNA, об этом сообщили в МИД Ирана.
Помимо предметов медицинского назначения, партия гумпомщи ЮНИСЕФ включает в себя рекомендации на персидском языке по защите детей от коронавируса, и созданию безопасных условий для детей в домашних условиях в случае вспышки болезни.
По последним данным Минздрава Ирана, число заражений коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 1053 человек, достигнув 14991, 4996 из которых выздоровели. Число жертв возросло до 853 человек.
Лента новостей
Министр обороны Закир Гасанов и помощник Президента Азербайджана Магеррам Алиев побывали на передовой (ФОТО/ВИДЕО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Имя и творчество Вагифа Мустафазаде, 80-летие которого отмечается, живут и будут жить вечно (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Государство проявляет добрую волю, и граждане должны относиться к этому ответственно
Президент Ильхам Алиев: Считаю, что первое место Азербайджана в СНГ по покупательной способности пенсионного обеспечения – большое достижение
Президент Ильхам Алиев: Вопреки всем поручениям некоторые недостойные главы исполнительной власти позорят как себя, так и нашу власть
Президент Ильхам Алиев: В отношении предпринимателей, у которых трудятся неоформленные работники, должны применяться строгие санкции, штрафы
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что социальное положение наших граждан с каждым годом будет улучшаться