Число инфицированных коронавирусом в Иране за сутки составило рекордные 3186 человек

Число заразившихся новым коронавирусом в Иране за сутки составило 3 186 человек, общее количество случаев инфицирования превысило 41 тыс. Такие данные привел в понедельник глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования исламской республики Киянуш Джаханпур, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Со вчерашнего дня выявлено 3 186 новых случаев коронавируса в стране. Общее число заболевших составляет 41 495 человек", - приводит его слова телерадиовещательная корпорация ИРИБ. Джаханпур добавил, что "за 24 часа из-за коронавируса умерли 117 человек, общее количество летальных исходов в настоящее время составляет 2 757".

Он также отметил, что "по состоянию на сегодняшний день выздоровели 13 911 человек".

Минздрав Ирана проинформировал о первых случаях заражения коронавирусом в стране 19 февраля. Инфицированные были выявлены в провинции Кум. В связи с распространением вируса все иранские школы закрыты до конца марта, многие страны ограничили сообщение с исламской республикой, иранские власти временно выпустили из тюрем 100 тыс. заключенных и ввели запрет на передвижение между городами для граждан страны.