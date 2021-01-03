Посол Ирана заявил, что Тегеран и Москва готовят встречу по вопросу вакцин от коронавируса

Иран и Россия занимаются подготовкой личной встречи по вопросу сотрудничества в области производства вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью газете "Известия", опубликованном в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В телефонных разговорах президентов Ирана и России в апреле - октябре 2020 года подчеркивалась заинтересованность Ирана в сотрудничестве с РФ в области производства вакцины от коронавируса и обмена опытом. В настоящее время осуществляется изучение российских документов по вакцинам. Решено, что вскоре пройдет личная встреча", - отметил он.

Посол также добавил, что, несмотря на то, что Тегеран объявил о начале первой фазы испытаний на людях первой иранской вакцины "Ирани корона", республика по-прежнему рассматривает все производимые вакцины, в том числе и российскую.

22 декабря заместитель председателя Меджлиса (парламента) Ирана Амир Хосейн Казизаде Хашеми на встрече с представителями российских СМИ заявил, что Иран и Россия ведут переговоры о создании совместного предприятия по производству вакцины от коронавируса.