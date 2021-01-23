Вакцинация от коронавирусав Иране начнется в феврале

Вакцинация в Иране начнется в феврале, сказал Президент Ирана Хасан Рухани, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Рухани отметил, что использование иностранных вакцин является необходимостью до разработки отечественной вакцины.

"Хорошие шаги были предприняты в области отечественных и иностранных вакцин. Что касается вакцин отечественного производства, то можно сказать, что в следующем году у нас впереди три вакцины, и некоторые из них будут готовы к концу весны", - сказал он.

Он отметил, что "три вакцины Барекат, Рази и Пастор являются отечественными вакцинами, которые будут использоваться в следующем году, и выразил надежду, что некоторые из них будут доставлены весной, а некоторые - летом".