Вакцинация от коронавирусав Иране начнется в феврале
Вакцинация в Иране начнется в феврале, сказал Президент Ирана Хасан Рухани, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
Рухани отметил, что использование иностранных вакцин является необходимостью до разработки отечественной вакцины.
"Хорошие шаги были предприняты в области отечественных и иностранных вакцин. Что касается вакцин отечественного производства, то можно сказать, что в следующем году у нас впереди три вакцины, и некоторые из них будут готовы к концу весны", - сказал он.
Он отметил, что "три вакцины Барекат, Рази и Пастор являются отечественными вакцинами, которые будут использоваться в следующем году, и выразил надежду, что некоторые из них будут доставлены весной, а некоторые - летом".
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