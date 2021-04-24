В Иране за сутки от коронавируса скончались 374 человека

БАКУ /Trend/ - За минувшие сутки в Иране 374 человека скончались от коронавируса.

Об этом сказали в иранском министерства здравоохранения и медицинского образования, сообщает в субботу Trend.

Таким образом, за все время пандемии в Иране от COVID-19 скончались 69 120 человек.

За последние сутки в Иране коронавирусом заразились 18 230 человек Таким образом, общее число инфицированных COVID-19 в этой стране достигло 2 337 039 человек, состояние 5 156 из которых оценивается как тяжелое.

До настоящего времени общее число выздоровевших от коронавируса в Иране составило 1 863 405.

В Иране за все время пандемии проведено свыше 15 миллионов тестов на коронавирус.

В целом граждане Ирана получили 741 000 доз вакцины от COVID-19, из них первую дозу - 584 000, вторую - 157 000 человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)