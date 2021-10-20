В Иране за сутки от коронавируса скончались более 160 человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса скончались 162 человека, а в целом с начала пандемии - 124 585.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

За последние 24 часа коронавирусом в Иране заразились 11 770 человек. Таким образом, общее число инфицированных достигло 5 821 737, состояние 4 559 из них оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 5 361 169 человек, проведено свыше 34,3 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране граждане получили около 76,5 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 49,7 миллиона, вторую – 26,8 миллиона человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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