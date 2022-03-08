Очередная иранская вакцина получила разрешение на экстренное использование
Очередная иранская вакцина против коронавируса получила разрешение на экстренное использование. Об этом сообщил во вторник заместитель министра здравоохранения, глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Бахрам Дараи, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
"Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов выдало разрешение на использование вакцины «Нура» в качестве бустерной дозы от Covid-19", - сказал Дараи.
Таким образом, «Нура» стала шестой вакциной отечественного производства, получившей разрешение на экстренное использование.
Вакцина «Нура» была разработана учеными исследовательского центра больницы Багиатоллы и университета имама Хоссейна.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Сельскохозяйственная выставка в Турции может стать возможностью для азербайджанских бизнесменов - глава MÜSİAD-Azerbaycan
Ведутся работы по проекту создания энергетического коридора Север-Юг между Ираном, Азербайджаном и РФ
В Узбекистане обсуждены вопросы взаимодействия со Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских женщин с Международным женским днем (ФОТО)
Двое американцев армянского происхождения приговорены к разным срокам тюрьмы за нападение в турецком ресторане в Беверли-Хиллз
Казахстан прорабатывает договоренности для направления грузов по маршруту Актау/Курык-Баку-Тбилиси-Карс
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на агдамском и нахчыванском направлениях – минобороны
Использование термина «Нагорный Карабах» Минобороны России является провокацией, которая служит обострению ситуации в регионе - комментарий