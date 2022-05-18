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ВМС Ирана предотвратили нападение пиратов в Красном море

Общество Материалы 18 мая 2022 16:32
ВМС Ирана предотвратили нападение пиратов в Красном море

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Иранские военно-морские силы помешали нападению незаконных вооруженных формирований в Красном море. Об этом сообщает в среду со ссылкой на командование ВМС агентство Джамаран, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что силы безопасности получили запрос о помощи от иранского судна, которое подверглось нападению пиратов. ВМС Ирана прибыли на место, вступили в перестрелку со злоумышленниками, заставив их покинуть место событий.

Сообщается также, что это второе подобное столкновение иранских сил безопасности в международных водах за последнюю неделю.

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