ВМС Ирана предотвратили нападение пиратов в Красном море

Иранские военно-морские силы помешали нападению незаконных вооруженных формирований в Красном море. Об этом сообщает в среду со ссылкой на командование ВМС агентство Джамаран, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что силы безопасности получили запрос о помощи от иранского судна, которое подверглось нападению пиратов. ВМС Ирана прибыли на место, вступили в перестрелку со злоумышленниками, заставив их покинуть место событий.

Сообщается также, что это второе подобное столкновение иранских сил безопасности в международных водах за последнюю неделю.