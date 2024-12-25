В Иране отменили ограничения на WhatsApp и Google Play

БАКУ /Trend/ - Высшим советом киберпространства Ирана решил в качестве первого шага отменить ограничения, наложенные на самые используемые в стране платформы WhatsApp и Google Play.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на информационный портал президента Ирана.

Отмечается, что накануне состоялось заседание "Высшего совета киберпространства Ирана" под председательством Президента Ирана Масуда Пезешкиана, председателя парламента Мохаммеда Багира Галибафа и председателя судебной системы Гуламхусейна Мохсена Эджейи.

На встрече был рассмотрен обзор политики, связанной с рядом ограничений в виртуальной сфере, и были выдвинуты замечания соответствующих органов.

На встрече также была отмечена поддержка локальных платформ.

Напомним, что на фоне социальных протестов в Иране за прошедшие годы были введены ограничения на большинство зарубежных платформ и приложений.

Отмена ограничения, которое в настоящее время применяется к двум вышеупомянутым платформам, рассматривается как шаг в направлении снятия ограничения, наложенного на другие платформы.

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