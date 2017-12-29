Проект "Вечера мугама" завершился грандиозным концертом (ФОТО)

29 декабря 2017 17:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В преддверии Нового года и Дня солидарности азербайджанцев всего мира в Международном центре мугама состоялся итоговый концерт проекта "Muğam axşamları" ("Вечера мугама"), сообщает Trend Life.

В концертной программе заслуженный учитель Газанфар Аббасов, ханенде Хаяла Абдуллаева, Шафаг Халили, Сария Пиримова, Гюлнар Гюдретли, Мирюсиф Миризаде, Улькер Мирзазаде, Фидан Гиясбейли, Гамидрза Рзаи, Нушаба Керимова, Дурдана Алекперова, Малик Гасанов, Инджи Ширванлы, Садаф Будагова исполнили ритмические мугамы - "Хейраты", "Мансурийя", "Карабах шикестеси", "Османлы", "Хейдари", "Симайи-Шемс", "Овшары", "Аразбары", "Ширван Шикестеси" и Кясмя Шикестя.

Мугам, является жемчужиной азербайджанского культурного наследия, и на концерте ханенде выступали с большим творческим вдохновением. После каждого номера в зрительном зале раздавались бурные аплодисменты

Ханенде выступили в сопровождении музыкантов Алтая Нифталиева, Рашада Ибрагимова (тар), Тебриза Юсуфова, Араза Агавердиева (кяманча), Сулеймана Алиева (балабан), Рухуллы Дадашова (нагара), Айсу Садыговой (ганун), Рамиля Мамедли (уд)

Напомним, что в рамках проекта "Muğam axşamları" с 16 мая по 30 июня этого года была представлена серия концертов, посвященных ладам азербайджанского мугама ("Раст", "Шур", "Сегях", "Чахаргях", "Баяты-Шираз", "Шуштер", "Хумаюн") с участием известных ханенде и молодых талантов.

В новом сезоне, который начался 11 октября, представлены вечера, посвященные различным направлениям мугама - "Махур-Хинди", "Байаты-Кюрд", "Орта Махур", "Рахаб", "Баяты-Гаджар", "Шахназ", "Дешти", "Мирза Гусейн Сегях" и другим.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева)

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