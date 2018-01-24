Волшебные струны Элины Друх в подарок бакинцам (ФОТО)

24 января 2018 17:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта Международного центра мугама "Жемчужины классической музыки" состоялся концерт российской скрипачки, лауреата международных конкурсов Элины Друх, сообщает Trend Life.

Под аккомпанемент пианиста, лауреата международных конкурсов Аслана Асланова прозвучали произведения И.С.Баха, Э.Шоссона, П.И. Чайковского, Асафа Зейналлы и Фирангиз Ализаде. Поблагодарив за овации зрителей, Элина Друх выразила искреннюю признательность за радушный прием и предоставленную возможность показать свое искусство городу, где жила и училась один год, но это время навсегда останется в ее памяти только яркими красками.

Элина Друх - лауреат международных и всероссийских конкурсов, выступает в разных городах России и Европы, активно занимается педагогической деятельностью. Награждена премией Правительства Санкт-Петербурга "Педагогические Надежды" (2015). Выпускница Санкт-Петербургской Консерватории, стипендиат Пасхального фестиваля в Байройте (2007), лауреат Международного конкурса им.Свиридова (2007), Международного конкурса им.Мравинского (2008), Всероссийского конкурса "Молодые дарования России"(2008), Международного конкурса им.Ваймана (2009), первого Всероссийского конкурса (2011), пятого Международного конкурса им.Рахманинова (2012), третьего Международного конкурса им.Ельского (2013), спецприз на Международном конкурсе им.Ауэра (2014), победитель Республиканского конкурса в Баку (2017).

(Автор: Вугар Иманов)

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