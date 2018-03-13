В азербайджанский музей переданы редкие монеты

БАКУ /Trend Life/ - Национальный музей истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) постоянно обогащает свои коллекции, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт НАНА.

Так, в музей переданы новые редкие монеты – это шесть серебряных тенге, принадлежавших принцу Государства Ширваншахов Бурхану Алие. Редкие находки, представленные коллекционером Русланом Рагимовым, были переданы в Фонд нумизматики музея.

Монеты имеют большое значение с точки зрения исследования эпохи.

(Автор: Джани Бабаева)

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