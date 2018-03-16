Ковры "Шедде" и традиции праздника Новруз в Азербайджане

16 марта 2018 14:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском музее ковра в Баку 17 марта пройдет очередное мероприятие в рамках проекта "История одного экспоната", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт музея.

В ходе проекта предоставляется подробная информация об одном из экспонатов из фондов Музея ковра - его истории создания, технике исполнения, а также о том, как он попал в коллекцию музея.

В ходе очередного мероприятия его участники смогут ознакомиться с историей безворсовых ковров "Шедде", связанной с традициями праздника Новруз.

(Автор: Джани Бабаева)

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