Анар Мамедханов. Судьба капитана: Он не умер, он всегда будет жить в наших сердцах (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялась презентация книги известного писателя-публициста, заслуженного журналиста, депутата Милли Меджлиса Эльмиры Ахундовой - «Анар Мамедханов. Судьба капитана», посвященной памяти известного общественного деятеля, легендарного капитана команды КВН «Парни из Баку».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в начале мероприятия был продемонстрирован видеоролик, посвященный жизни и деятельности Анара Мамедханова.

На вечере была также представлена еще одна книга Эльмиры Ахундовой о капитане бакинской команды КВН под названием «Байки от Анара Мамедханова».

На мероприятии присутствовали посол Азербайджана в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглу, депутаты Милли Меджлиса, общественные, политические деятели, деятели искусства, иностранные гости, а также журналисты.

Ведущий мероприятия, бывший участник команды КВН «Парни из Баку» Мурад Дадашов отметил, что такая книга является значимым подарком для тех, кто любит и помнит Анара.

Выступившая на мероприятии автор книги Эльмира Ахундова сказала, что не про каждую известную личность можно написать книгу. «Анар прожил всего 40 лет, но про него уже написано четыре книги. 13 лет я работала над шеститомником о великом Гейдаре Алиеве. Такие книги не появляются по заказу. Когда супруга Анара Ирада Мамедханова и его сестра Наида Мамедханова обратились с просьбой написать книгу про капитана КВНщиков, я сказала, что еще не готова. Главная причина, почему я именно сейчас взялась за эту книгу связано с тем, что я хотела как можно ближе узнать личность легендарного капитана и прекрасного человека. Я много прочла о нем, чтобы ближе узнать его как личность. И конечно автором этого труда являюсь не только я. В этой книге нашли отражение также шутки, экспромты Анара, сохраненные в памяти его супруги Ирады ханум», - добавила Э.Ахундова.

Автор книги также отметила, что для появления этой книги определенную роль сыграла энергетика друзей Анара. В книге собраны воспоминания и случаи, связанные с легендарным капитаном. Эльмира Ахундова сказала: «У каждого человека есть мечта. Через 2 года Анару Мамедханову исполнилось бы 50 лет. Он не умер, он всегда будет жить в наших сердцах. Я мечтаю, чтобы через два года мы собрались бы вместе, может быть в сквере или школы, у барельефа или бюста Анара Мамедханова».

Председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар отметил, что благодаря светлой душе Анара Мамедханова мы уже во второй раз собираемся в этом зале. «За эти дни я пролистал книгу и не могу не отметить огромный труд, вложенный Эльмирой Ахундовой в этот сборник. Книга меня удивила. Эльмира Ахундова написала много биографических книг, хотя, из скромности, не называет себя единственным автором книги «Судьба капитана». Но в этом сборнике мы чувствуем дыхание ее сердца. Несмотря на короткий жизненный путь, Анар был истинным патриотом, человеком недюжинного таланта, во всех своих проявлениях многогранным человеком», - подчеркнул председатель Союза писателей Азербайджана.

Полад Бюльбюльоглу в своем выступлении сказал, что трудно говорить об Анаре, с отцом которого он долгие годы дружит. «После команды Гусмана нам трудно было поверить, что можно создать такую сплоченную команду. В составе команды «Парни из Баку» были дети моих близких друзей. В то время я был министром культуры Азербайджана, и поддерживал команду как мог. Тогда это было не так легко. Благодаря усилиям Анара Мамедханова собралась сильная команда и ребята завоевали огромный успех. У Анара по всему миру были друзья и он всегда приглашал их в Азербайджан», - добавил посол Азербайджана в России.

Самым трогательным было выступление сестры Анара Мамедханова профессора Наиды ханым, которая обратилась со сцены к самому Анару, к его душе, потому что она была уверена, что она сейчас среди нас. «Эту книгу можно было сделать многотомником. За эти семь лет после кончины моего брата мы многое узнали о нем: кому он помог, какие благородные поступки совершил, в отношении даже тех, кого лично не знал. У каждого есть своя история про Анара, у каждого в душе живет свой Анар. Но Эльмира Ахундова смогла показать каким человеком он был. В книге есть момент, где описываются отношения общенационального лидера Гейдара Алиева и моего брата. Когда читаешь книгу, трудно поверить, что так рано оборвалась его жизнь. Ему удалось невозможное – после Юлия Гусмана, наш отечественный КВН пережил настоящий Ренессанс», - отметила Наида Мамедханова.

На вечере выступили также его самые близкие друзья и единомышленники, бывшие участники команды КВН «Парни из Баку» - Бахрам Багирзаде, Таир и Джабир Имановы, Анвар Мансуров, Азер Мамедзаде, Эмиль Аббасов и другие. Также были продемонстрированы закулисные кадры, которые ранее не были показаны. Зрители впервые узнали, что благодаря инициативе легендарного капитана в 1993 году КВНщики побывали в прифронтовой зоне в Агдере и выступили перед солдатами.

В заключение была представлена музыкальная композиция «Война» заслуженного деятеля искусств Азербайджана Вагифа Герайзаде.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.