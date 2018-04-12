Уходите в отпуск! В Баку представят винтажные постеры Швейцарии

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана 13 апреля в 19.00 откроется выставка "Уходите в отпуск!" винтажных постеров Швейцарии, сообщили Trend Life в пресс-службе музея. Мероприятие организовано посольством Швейцарии при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана в рамках Недель Франкофонии в Баку 1-14 апреля.

В экспозиции будут представлены рекламные плакаты, созданные в период 1971-2017 г.г., направленные на пропаганду туристического потенциала Швейцарии. Выставка приурочена к 100-летию Switzerland Tourism - национальной маркетинговой компании, занимающейся продвижением Швейцарии на международной арене в качестве страны для туризма и деловых встреч.

Первые рекламные плакаты в стиле винтаж появились в 1870-х годах. Когда французский художник Жюль Шере открыл миру цветную литографию, то графики со всего света смогли выразить свои маркетинговые задумки в форме потрясающих красочных плакатов! Жюль Шере назвал несколько основных принципов это жанра.

яркие и контрастные тона делают изображение броским

картинка, дополненная текстом, воспринимается как дополнение, отражая идею, однако не надо слишком вникать, достаточно восприятия «на ходу»

лаконичность, концентрация на ключевом.

Винтажные постеры - это не просто картинка, это произведение искусства, способное отразить современность, окружающий мир, привлечь большое внимание общественности.

Выставка будет представлена до 28 апреля. Вход бесплатный.

(Автор: Вугар Иманов)

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