Уходите в отпуск! В Баку представят винтажные постеры Швейцарии

12 апреля 2018 17:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана 13 апреля в 19.00 откроется выставка "Уходите в отпуск!" винтажных постеров Швейцарии, сообщили Trend Life в пресс-службе музея. Мероприятие организовано посольством Швейцарии при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана в рамках Недель Франкофонии в Баку 1-14 апреля.

В экспозиции будут представлены рекламные плакаты, созданные в период 1971-2017 г.г., направленные на пропаганду туристического потенциала Швейцарии. Выставка приурочена к 100-летию Switzerland Tourism - национальной маркетинговой компании, занимающейся продвижением Швейцарии на международной арене в качестве страны для туризма и деловых встреч.

Первые рекламные плакаты в стиле винтаж появились в 1870-х годах. Когда французский художник Жюль Шере открыл миру цветную литографию, то графики со всего света смогли выразить свои маркетинговые задумки в форме потрясающих красочных плакатов! Жюль Шере назвал несколько основных принципов это жанра.

  • яркие и контрастные тона делают изображение броским
  • картинка, дополненная текстом, воспринимается как дополнение, отражая идею, однако не надо слишком вникать, достаточно восприятия «на ходу»
  • лаконичность, концентрация на ключевом.

Винтажные постеры - это не просто картинка, это произведение искусства, способное отразить современность, окружающий мир, привлечь большое внимание общественности.

Выставка будет представлена до 28 апреля. Вход бесплатный.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Венесуэла вручила ноту протеста Швейцарии в связи с объявленными ей санкциями
Другие страны 3 апреля 10:49
Три человека погибли в результате схода лавины в горах Швейцарии
Европа 1 апреля 15:04
В Швейцарии после схода лавины пропали несколько человек
Европа 31 марта 22:54
Экономные швейцарцы начали выкидывать мусор во Франции
Европа 31 марта 12:57
Швейцария будет представлять интересы РФ в Грузии и после высылки дипломата
Европа 29 марта 17:11
Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против Венесуэлы
Европа 29 марта 03:05
В Баку стартуют Недели Франкофонии
Культура 28 марта 20:15
SOCAR открыла новую АЗС в Швейцарии
Энергетика 27 марта 11:54
В Швейцарии Lenovo отзывает часть ноутбуков из-за проблем с батареями
В мире 23 марта 16:53
Швейцарская компания планирует купить сотового оператора в Кыргызстане
Бизнес 19 марта 21:15
На швейцарском горнолыжном курорте сошла лавина, есть погибший
Европа 18 марта 01:12
Швейцария вновь подтвердила поддержку территориальной целостности Азербайджана (Эксклюзив)
Нагорно-карабахский конфликт 7 февраля 20:58
Чего стоит швейцарский нейтралитет?
Точка зрения 7 февраля 19:08
МИД Азербайджана: Спикер Нацсовета Швейцарии наносит вред переговорам по урегулированию нагорно-карабахского конфликта
Политика 7 февраля 12:30
Посольство Франции в Азербайджане объявило конкурс на логотип Недель Франкофонии
Социум 5 февраля 17:56
Швейцарский Король буги-вуги зарядил бакинцев позитивной энергией (ФОТО)
Культура 29 января 14:02
Художники Швейцарии и Великобритании представят в Баку искусство раскрашивания стен
Культура 18 января 18:21
Буги-вуги швейцарского музыканта в Баку (ФОТО)
Культура 12 января 21:33