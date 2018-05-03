В Баку назвали победителей третьего Фестиваля буктрейлеров (ФОТО)

3 мая 2018 01:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялась торжественная церемония награждения победителей третьего Фестиваля буктрейлеров, сообщает Trend Life.

На открытии мероприятия автор и руководитель проекта, киноактер, продюсер Руслан Сабирли подчеркнул, что Фестиваль буктрейлеров проводится с 2016 года и приурочен к Всемирному дню книг и авторского права - 23 апреля. С каждым годом проведения фестиваля, желающих принять в нем участие увеличивается.

Было отмечено, что фестиваль буктрейлеров проводится под девизом "Kitabı tanıdın, kitabla tanının!" (Популяризуй книгу, популяризуйся книгой!) при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Международного центра мугама, Azercell и Libraff. Главная задача проекта - пропаганда книг и их чтения в обществе, поддержка и развитие креативных форм отношения к чтению книг, выявление талантливых и креативных представителей молодежи в сфере кино, развитие буктрейлеров как искусства и направления в бизнесе.

Сабирли также подчеркнул, что для объективности, оценки буктрейлеров были проведены по отдельности, т.е. члены жюри не знали результаты друг друга.

Рассказывая об условиях фестиваля, руководитель проекта отметил, что авторы буктрейлеров должны были представить лаконичные, интригующие работы и передавать суть литературного произведения. Основная задача буктрейлера – это заинтересовать читателя книгой.

В состав жюри вошли - президент ПЕН-клуба, секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев, кинорежиссер, сценарист, народный артист Огтай Миргасымов, сценарист, завсектором по пропаганде и регистрации фильмов отдела кинематографии Министерства культуры Азербайджана, заслуженный работник культуры Юсиф Шейхов, актриса театра и кино, заслуженная актриса Мехрибан Зеки, телеведущий, продюсер, заслуженный артист Мурад Дадашов.

Победителем третьего Фестиваля стал автор буктрейлера "Kitab və qutab" Турал Керимов, второго места удостоены - Фирдоуси Набиев за киноработу "Şahid" и Джавад Нуриев за буктрейлер "İkimizin hekayəsi", третье место завоевали - Сардар Тагиев ("Almafobiya"), Биньямин Саилов ("Can nənə, bir nağıl de") и Эйнулла Агададашов ("Bulud bağçaları").

Денежные призы за первое, второе и третьи места - 1000, 800 (каждый) и 500 (каждый) манатов, соответственно, а также подарки от партнеров фестиваля.

Зрителям были продемонстрированы все буктрейлеры победителей фестиваля.

Победители выразили признательность организаторам за проведение столь значимого фестиваля.

Отметим, что на вечере выступила заслуженная артистка, известная ханенде Фаргана Гасымова, которая покорила публику исполнительским мастерством.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Азербайджане стартовал третий Фестиваль буктрейлеров
Культура 1 февраля 12:51
В Баку состоится церемония награждения победителей второго Фестиваля буктрейлеров
Культура 20 апреля 2017 13:03
Назван состав жюри второго Фестиваля буктрейлеров в Азербайджане (ФОТО)
Культура 14 апреля 2017 12:44
В Баку проведен мастер-класс для участников второго Фестиваля буктрейлеров (ФОТО)
Культура 11 апреля 2017 13:34
Фестиваль буктрейлеров: Гамида Омарова, Рафиг Алиев, Рахиб Азери, Бахрам Багирзаде, Мурад Дадашов… (ВИДЕО)
Культура 4 апреля 2017 12:50
Второй Фестиваль буктрейлеров в Азербайджане: 8 шагов на пути к призам
Культура 14 марта 2017 17:56
Объявлены дата и место проведения финала второго Фестиваля буктрейлеров в Азербайджане
Культура 7 марта 2017 17:35
Второй Фестиваль буктрейлеров в Азербайджане: условия, требования, денежный приз
Культура 1 марта 2017 16:39
В Азербайджане пройдет второй Фестиваль буктрейлеров
Культура 20 февраля 2017 15:05
Подведены итоги первого Фестиваля буктрейлеров в Азербайджане
Культура 21 апреля 2016 12:05
Назван состав жюри Фестиваля буктрейлеров в Азербайджане – лучшие из лучших
Культура 13 апреля 2016 15:03
Как будут определены победители Фестиваля буктрейлеров в Азербайджане?
Культура 11 апреля 2016 14:52
Как выиграть денежный приз первого Фестиваля буктрейлеров в Азербайджане – условия
Культура 16 марта 2016 16:52
Фестиваль буктрейлеров поддержало минкультуры и туризма Азербайджана
Социум 9 марта 2016 17:21
Запущен официальный сайт Фестиваля буктрейлеров в Азербайджане
Социум 1 марта 2016 17:10
Впервые в Азербайджане состоится фестиваль буктрейлеров
Культура 9 февраля 2016 17:06