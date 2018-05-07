Карабах ждет нас (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском музее ковра состоялось памятное меропритие под названием "Карабах ждет нас", посвященное оккупации районов и городов Шуша, Лачин, Кельбаджар и Агдере в 1992-1993 годах, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

На открытии минутой молчания была почтена память шехидов Карабахской войны. Гостям был представлен спектакль "От матери", подготовленный режиссером-постановщиком Государственного театра пантомимы, заслуженным артистом Бахрузом Ахмедлы. Сюжет пьесы повествует о судьбе ковра "Бахчадагюлляр", подаренного музею гражданином США, уроженцем Азербайджана Эльшадом Таировым.

Этот ковер, многие годы находящийся в руках армянских оккупантов, стал первым ковром, возвратившимся домой с чужбины.

"Карабах – это наша общая боль, поэтому творческие люди, люди искусства вновь и вновь обращаются к этой теме. Результатом нашего сотрудничества с Государственным театром пантомимы стал спектакль "От матери". Пьеса повествует о ковре "Бахчадагюлляр". Печальная и очень впечатляющая судьба ковра развертывается перед зрителем постепенно, словно узелки орнамента ковра. Это еще раз показывает, что коллекция музея, вдохновляя творческих людей, открывает для них новые пути в их поисках", – отметила директор музея, председатель Национального комитета ИКОМ Азербайджан, доктор философии в области искусствоведения Ширин Меликова.

В художественной части мероприятия были зачитаны стихи о Карабахе, исполнены композиции, посвященные Шуше. В заключении была представлена коллекция одежды "От матери" дизайнера Саиды Ализаде, при создании которой автор вдохновлялся ковром "Бахчадагюлляр". В коллекции использованы изображения роз с ковра, а также надпись "1 января 1971 года, подарок на память от матери ко дню рождения Сарвара". Показ сопровождался классической и национальной музыкой в исполнении музыкантов Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Вугар Иманов)

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