В Баку пройдет вечер, посвященный творчеству Шовкет Алекперовой

9 мая 2018 15:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама 14 мая в 19.00 в рамках проекта "Unudulmayanlar" (Незабываемые) пройдет вечер, посвященный творчеству народной артистки Азербайджана Шовкет Алекперовой, сообщает Trend Life.

Цель проекта "Unudulmayanlar" – организация вечеров, посвященных жизни и творчеству деятелей культуры и искусства – композиторов, исполнителей классического вокала и мугама, сыгравших незаменимую роль в истории азербайджанской национальной музыки.

Билеты можно приобрести в кассах города, а также на сайте www.iticket.az.

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Шовкет Алекперова родилась 20 октября 1922 года в Баку. Она была третьим ребёнком в рабочей семье, воспитывавшей шестерых детей. Её отец был большим поклонником музыки, а мать - профессиональной исполнительницей на таре. Дети впоследствии также получили музыкальное образование. В раннем возрасте Алекперова играла на кяманче. В 1937 году она победила на певческом конкурсе, где её талант оценивали композитор Узеир Гаджибейли и певец Бюльбюль. После блестящего исполнения "Карабах шикестеси" Шовкет Алекперова была принята в новосозданный Азербайджанский государственный хор. Её наставниками были фольклорист и педагог Агалар Аливердибеков и оперный певец Гусейнгули Сарабский.

В годы Великой Отечественной войны Алекперова выезжала с гастролями на фронт, исполняя патриотические песни и нередко выступая до пятидесяти раз в день. С 1945 года она работала в Азербайджанской государственной филармонии. К тому времени Шовкет Алекперова уже была признана самой популярной исполнительницей азербайджанских народных и эстрадных песен. В её репертуар входили мугамы Сейгях, Гатар, Шахназ, а также песни азербайджанских композиторов и народов Средней Азии. За свою творческую деятельность она посетила с гастролями более 20 стран в Европе, Азии и Африке. Успешно выступала во Франции, Польше, Турции, Шри-Ланке, Афганистане, Индии, Египте, Алжире.

Шовкет Алекперова скончалась 7 февраля 1993 года в Баку. Похоронена на Аллее почетного захоронения.

(Автор: Вугар Иманов)

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