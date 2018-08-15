Мотор! Начали!: "Жара в Баку" продолжается, или Как город стал персонажем фильма (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане продолжаются съемки романтической комедии под рабочим названием "Жара в Баку", сообщает Trend Life. Очередной локацией для съемок стала Государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева. Только в этот раз здесь не звучала классическая музыка в исполнении симфонического оркестра, зато были девушка с хлопушкой, хорошо выстроенный свет, камера, известные актеры, и конечно, слышалась команда режиссера: "Мотор! Начали!".

В перерыве между съемочным процессом продюсер Теймур Джафаров, а также исполнители главных ролей - актеры Диана Пожарская, Наиль Абдрахманов, Антон Лапенко и Магомед Муртазаалиев встретились с представителями азербайджанских СМИ, чтобы рассказать о работе над фильмом и поделиться впечатлениями от пребывания в Баку.

Как и любой съемочной группе, команде, работающей над фильмом "Жара в Баку", пришлось столкнуться с некоторыми трудностями, только в данном случае это были сложности иного рода. Так, съемки фильма проходили во время фестиваля "ЖАРА".

"Мы снимали внутри "живого организма" - фестиваля "ЖАРА". С точки зрения технического кинопроцесса, это изначально было невозможно. Кино требует определенной тишины, концентрации, когда в руках режиссера сосредоточены ресурсы – транспорт, массовка, свет… У нас же все было по-другому. Это безумно тяжело, когда все неподконтрольно, а мы пытаемся сделать что-то свое. Мы сделали и продолжаем делать невозможное, а как получится, оценит зритель", - отметил продюсер фильма Теймур Джафаров.

Рассказывая о некоторых трудностях, продюсер привел в пример съемки, когда в кадре участвовали звезды эстрады.

"Вот, например, на красной дорожке актер подходит к звезде эстрады. У нас заранее обговоренный диалог, и на вопрос нашего актера артист отвечает, но не фразой по сценарию, и тут нам приходится импровизировать", - добавил продюсер.

Рассказывая о сюжете кинокартины, Джафаров отметил, что фильм начинается с кадра в самолете, на котором звезды эстрады летят на фестиваль "ЖАРА" в Баку.

"Среди них Даша Стеклова (прим. – главная героиня фильма, роль исполняет Диана Пожарская) - певица, победившая в шоу "Голос". А дальше начинаются разные сюжетные линии, которые приводят к осуществлению мечты каждого героя фильма", - отметил он.

Теймур Джафаров подчеркнул, что одним из главных персонажей фильма также является город Баку.

"Также самодостаточным, полноценным персонажем нашего фильма является Баку. Одной из наших задач было показать зарубежному зрителю прекрасный город ", - сказал Джафаров.

Делясь впечатлениями от съемок, актриса Диана Пожарская подчеркнула, что для нее это был незабываемый опыт.

"Опыт незабываемый - я постояла на сцене фестиваля "ЖАРА", и не просто, а еще и спела. Для меня это стало сюрпризом, постаралась не подвести команду, сделала все, что смогла. Волнительно, что поклонники писали очень приятные слова поддержки, для меня это важно. Во время съемок на красной дорожке были свои сложности, но мы все преодолели. Было интересно – это передает живые эмоции", - сказала актриса.

Рассказывая о пребывании в Баку Диана Пожарская отметила, что ей очень понравился город, а особенно азербайджанская национальная кухня.

"Люблю вкусную еду, и мне очень нравится азербайджанская кухня – рыбные и мясные блюда, кутабы. Готовят здесь очень хорошо. А еще у вас красивые платки (прим. – кялагаи, азербайджанский национальный женский головной убор), я везу их всем друзьям и родственницам", - добавила актриса.

Актер Наиль Абдрахманов в фильме играет азербайджанца, и, по его словам долго обдумывал образ своего персонажа.

"Думал над акцентом, потом решили, что не надо. Приехав в Баку на неделю раньше запланированного для съемок времени, думаю, мне удалось перенять некую манеру общения местных жителей", - отметил актер.

Магомед Муртазаалиев признался, что в отличие от коллег по съемочной площадке, уже приезжал в Баку.

"В Баку я уже был, и живу недалеко - в Дагестане. А ребята здесь в первый раз, и я пытался провести им экскурсию. Правда, сейчас, прожив здесь немного, лучше узнал город. Уже не знаю, что является моим домом - Москва, Махачкала или Баку", - добавил артист.

Антон Лапенко рассказал, что жаркие погодные условия не стали для него препятствием.

"В Баку - жарко, а я люблю жару. Что касается съемочного процесса, соглашусь с коллегами - опыт безумно интересный", - сказал он.

Отметим, что генеральный продюсер фильма – Эмин Агаларов (EMİN), продюсер - Теймур Джафаров, режиссер-постановщик - Дина Штурманова (фильмы – "Интерны", "Бармен", "Гражданский брак", "Как достать соседа"), оператор-постановщик – Василий Рыжов, художник-постановщик - Максим Алипченко.

Прокатчиком кинокартины в Азербайджане является Cinema Distribution, фильм будет показан в сети кинотеатров CinemaPlus.

(Автори фото: Джани Бабаева)

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