В Баку почтили память маэстро Ниязи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Деятели культуры и искусства, сотрудники Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, а также филиала музея - квартиры-музея Ниязи посетили 20 августа Аллею почетного захоронения в Баку, и почтили память народного артиста СССР, лауреата Государственных премий Азербайджана и СССР, Героя Социалистического Труда маэстро Ниязи, сообщили Trend Life в музее.

Затем в квартире-музее Ниязи состоялось мероприятие, посвященное 106-летию со дня рождения маэстро Ниязи

В своих выступлениях директор музея, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры Алла Байрамова, народный артист, композитор Азер Дадашов, секретарь Союза композиторов Азербайджана, заслуженный деятель искусств Земфира Гафарова, заслуженный деятель искусств, композитор Айдын Азизов, заслуженный артист, дирижер Эйюб Гулиев, дирижер Стамбульского оперного театра Туран Манафзаде, заведующая отделом музея Ханым Абдинова рассказали о ярком творческом пути маэстро Ниязи, отметив его роль в развитии музыкальной культуры Азербайджана.

Далее состоялась концертная программа, на которой прозвучали сочинения Ниязи и других Азербайджанских композиторов.

Ниязи (Ниязи Зульфугар оглу Таги-заде-Гаджибеков) - народный артист СССР, лауреат Государственных премий Азербайджана и СССР, Герой Социалистического Труда.

Ниязи родился 20 августа 1912 года в Тбилиси в семье известного композитора и театрального деятеля Зульфугара Гаджибекова, брата Узеира Гаджибекова - основоположника азербайджанской классической музыки. Ниязи, потомок известной музыкальной династии, стал первым азербайджанским профессиональным дирижером, получившим мировое признание. Формирование и развитие азербайджанской дирижерской школы связано с его именем.

В сопровождении оркестра под его управлением на сцене блистали Бюльбюль, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Лютфияр Иманов и другие выдающиеся исполнители.

Маэстро Ниязи скончался второго августа 1984 года в Баку, похоронен в Аллее почетного захоронения.

(Автор: Джани Бабаева )

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