В Баку пройдет Неделя российского кино

3 сентября 2018 17:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" 7 сентября в 19.00 состоится церемония открытия Недели российского кино в Азербайджане, организованная при поддержке Министерства культуры России, Министерства культуры Азербайджана, Российского продюсерского центра "Кинофест" и Киноцентра "Низами".

На церемонии открытия примут участие представители российского кинематографа и продюсерского центра "Кинофест", сообщили Trend Life в пресс-службе киноцентра. На вечере будет представлен фильма режиссера Сергея Мокрицкого "Черновик".

В последующие дни будут представлены фильмы: 8 сентября - "Килиманджара" (режиссер Екатерина Телегина), 9 сентября – "Тренер" (режиссер Данила Козловский), 10 сентября – "Салют-7" (режиссер Клим Шипенко).

Фильмы будут демонстрироваться в большом зале Киноцентра "Низами" ежедневно в 18.30. Вход на фильмы свободный.

(Автор: Вугар Иманов)

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