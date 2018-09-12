Динара Алиева выступит на 100-летии Латвийской национальной оперы

БАКУ /Trend Life/ - Солистка Большого театра России, народная артистка Азербайджана Динара Алиева выступит 16 и 17 ноября в Риге на гала-концерте, посвященном 100-летию Латвийской национальной оперы (ЛНО), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт ЛНО.

На роскошном праздничном концерте труппы Латвийской национальной оперы "Нашей опере – 100" будут звучать голоса блестящих солистов ЛНО, а также голоса любимых латвийской публикой оперных звезд, получивших международное признание.

Отметим, что Динара Алиева является приглашенной солисткой Латвийской национальной оперы.

Динара Алиева родилась 17 декабря 1980 года в Баку. Музыкальную школу окончила по классу фортепиано. В 2004 году окончила Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли. С 2002 по 2005 годы - солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, где исполняла ведущие партии.

С 2009 года является солисткой Большого театра России, а также приглашенной солисткой Венской государственной оперы и Латвийской национальной оперы. Является лауреатом международных конкурсов и почетной медали Международного фонда музыкальных деятелей Ирины Архиповой.

В 2015 и 2017 годах в Москве был проведен международный музыкальный фестиваль Динары Алиевой Opera Art.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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