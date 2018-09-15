В Баку состоялось награждение театральных деятелей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 15 сентября на сцене имени Аббаса Мирзы Шарифзаде в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре в Баку состоялась торжественная церемония в связи с присвоением группе азербайджанских деятелей культуры и искусства почетных званий, которых они были удостоены согласно соответствующим распоряжениям Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает Trend Life.

Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев поздравил деятелей культуры и искусства с открытием 146-го театрального сезона.

В своем выступлении Абульфас Гараев подчеркнул, что государство с большой заботой и вниманием относится к деятелям культуры и искусства. Было отмечено, что в стране проводятся множество различных мероприятий в сфере культуры, что способствует постоянному творческому поиску и реализации новых проектов.

Было подчеркнуто, что в ноябре в Азербайджане в очередной раз пройдет Международная театральная конференция, которая является знаковым событием.

Затем министр культуры вручил театральным деятелям удостоверения о присвоении званий "Народный артист", "Заслуженный артист", "Заслуженный художник", "Заслуженный деятель искусств", "Заслуженный работник культуры".

Среди удостоенных почетных званий – Мамедсафа Гасымов, Фирудин Магеррамов, Сабир Мамедов, Евгения Невмержицкая, Наталья Шаровская, Гурбан Исмаилов, Парвиз Mамедрзаев, Мехрибан Зеки, Ровшан Керимдухт, Магсуд Мамедов, Эльнур Kеримов, Тарлан Горчу и другие.

Удостоенные наград выразили благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за оценку государством их деятельности.

(Автор и фото: Джани Бабаева)

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