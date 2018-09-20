Девять шедевров Натига Расулзаде под одной обложкой

БАКУ /Trend Life/ - Вышла новая книга известного азербайджанского писателя, кинодраматурга, заслуженного деятеля искусств, кавалера ордена "Шохрат", президентского стипендиата Натига Расулзаде.

О выходе новой книги сообщил Trend Life сам писатель.

Новая книга Натига Расулзаде с говорящим названием "Псих" – это девять новых произведений, девять шедевров, пронзительных и невероятных историй.

По словам писателя, возможно, через некоторое время он проведет встречу с читателями, и обсудит новую книгу. "Мнение читателей всегда меня интересовало", - говорит Натиг Расулзаде.

Рассказывая о героях своих произведений, их образах, сути характера, писатель отмечает, что не хочет навязывать читателю внешний портрет героев.

"Пусть они будут полностью свободны в представлении внешнего образа. Допустим, если герой положительный, пусть читатель представляет себе своих близких людей, если отрицательный, то соответственно – своих недругов. Чем больше свободы даешь читателю, тем лучше результат, это заставляет работать его воображение, фантазию", - отмечает он.

Говоря о положительных и отрицательных чертах своих героев, Натиг Расулзаде подчеркивает, что характер человека не может состоять только из положительных черт.

"Это было бы неинтересно. Кроме того, отрицательные персонажи у любого талантливого писателя получаются более интересными, чем положительные, и большинство читателей отчего-то тянется именно к отрицательным, перечитывает, смакует. Они примеряют на себя плохие черты героев произведения, и если не находят их в себе, то рады, и презрительно смотрят сверху вниз на персонажа", - сказал Натиг Расулзаде.

Книгу "Псих", в которой автор раскрывает все грани души, сути, психики человека, можно приобрести в центральных книжных магазинах столицы Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева)

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