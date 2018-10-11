В Баку проходит Фестиваль азербайджанских народных песен (ФОТО)

11 октября 2018 13:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел очередной вечер в рамках Фестиваля азербайджанских народных песен, сообщает Trend Life.

Азербайджанские народные песни формировались в тесной связи с народной музыкой. Это отразилось в их строении. Основа текстовых песен - стихотворные формы народной поэзии (баяты, гошма, герайлы ). Отличительной чертой азербайджанских народных песен является четкое формование окончания слов . При этом независимо от количества строф в песне они рифмуются парами или же по три - четыре строки. Кроме того азербайджанским народным песням свойственна некая театрализованность. В основном это относится к сатирическим и шуточным песням.

В окнецртной программе выступили народный артист Самир Джафаров, заслуженные артисты Анар Шушалы, Илаха Эфендиева, Афаг Аббасова, Хор имени Джахангира Джангирова Азербайджанского телевидения и радио, вокальный ансамбль "Севиль" под управлением Рены Талыбовой и Государственная хоровая капелла под управлением народной артистки Гюльбаджи Имановой.

Фестиваль азербайджанских народных песен (Azərbaycan xalq mahnıları) проходит с 8 по 12 октября. Организован - Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения при поддержке Министерства культуры Азербайджана, совместно с Международным центром мугама, Азербайджанской национальной консерваторией, Азербайджанской государственной академической филармонией, Бакинской музыкальной академией, Союзом композиторов Азербайджана и Институтом фольклора НАНА.

Главная цель проекта - пропаганда и передача будущим поколениям национально-духовных ценностей. В рамках фестиваля азербайджанские народные песни представлены в различных интерпретациях - в сопровождении симфонического оркестра, с джазовыми композициями, в исполнении хора и ансамбля. Проведен научный симпозиум с участием исследователей в области изучения народных песен, представлены композиции из Золотого фонда радио, забытые и редкие композиции народного творчества, песни, которые передаются из поколения в поколение в регионах страны. В мероприятиях принимают участие известные исполнители народных песен и представители талантливой молодежи.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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