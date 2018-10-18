В Баку пройдет Новогодний карнавал

18 октября 2018 18:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна, 29 декабря в 12.00, состоится премьера незабываемого и грандиозного Новогоднего карнавала Деда Мороза, сообщает Trend Life.

В день показа спектакля родителям представится уникальная возможность - привести своих детей на представление в карнавальных костюмах. Юные зрители смогут поучаствовать в самом зажигательном карнавале этого года, помогая свершиться самому настоящему волшебству.

О спектакле: Самое волшебное время года – это Новый год! Все желания исполняются, все надежды сбываются, все подарки вручаются – как же не любить этот долгожданный праздник! И, конечно, как же не признать Новый год самым прекрасным временем для исполнения желаний? А ещё – это повод для встречи всех любимых и волшебных персонажей, которые и помогают желаниям быть исполненными.

Невероятные приключения любимых персонажей, веселый интерактив, яркие танцевальные номера в исполнении героев спектакля, красочные костюмы и потрясающее световое оформление перенесут всех зрителей в незабываемую атмосферу новогодней ночи.
Цена билетов от 10 до 29 манатов.

Билеты продаются в кассе театра и централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iTicket.az

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На Баку летит метеорит с далекой планеты Криптон
Культура 17 октября 16:11
"Шоу Трансформеров" в Баку (ФОТО)
Культура 15 августа 13:43
Истерика, крик, надрыв... - в бакинской русдраме закрыли театральный сезон (ФОТО)
Культура 8 июля 16:44
Его нельзя было не любить! Таким останется в памяти Юрий Балиев… (ФОТО)
Культура 28 марта 18:38
Звезда израильской эстрады в Баку - восторг и фейерверк эмоций (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 9 марта 16:39
Морозко, Марфушка и Настенька скоро приедут в Баку: сказка для всей семьи (ВИДЕО)
Культура 12 января 13:08
Лента новостей
Ситуация в зоне оползня в Баку остается без изменений
Общество 19:13
ЕС поддержит продление переходного периода по Brexit, если Лондон это предложит
Европа 19:12
В Азербайджане втрое увеличилось число желающих работать учителем
Общество 19:01
На Зыхском шоссе в Баку произошел обвал
Общество 19:00
Высокая оценка Азербайджана со стороны ВЭФ повысит интерес иностранных инвесторов к стране - депутат
Политика 18:45
Тамара Синявская: В основе конкурса имени Муслима Магомаева лежит любовь (ФОТО)
Культура 18:45
Фирангиз Ализаде выбрала лучших композиторов в России
Культура 18:36
Новый контрольно-пропускной пункт на границе Азербайджана и Грузии расширит возможности Шелкового пути - Госкомтаможня
Экономика 18:28
В Центре Гейдара Алиева прошло V общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО)
Общество 18:22