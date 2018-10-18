В Баку пройдет Новогодний карнавал

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна, 29 декабря в 12.00, состоится премьера незабываемого и грандиозного Новогоднего карнавала Деда Мороза, сообщает Trend Life.

В день показа спектакля родителям представится уникальная возможность - привести своих детей на представление в карнавальных костюмах. Юные зрители смогут поучаствовать в самом зажигательном карнавале этого года, помогая свершиться самому настоящему волшебству.

О спектакле: Самое волшебное время года – это Новый год! Все желания исполняются, все надежды сбываются, все подарки вручаются – как же не любить этот долгожданный праздник! И, конечно, как же не признать Новый год самым прекрасным временем для исполнения желаний? А ещё – это повод для встречи всех любимых и волшебных персонажей, которые и помогают желаниям быть исполненными.

Невероятные приключения любимых персонажей, веселый интерактив, яркие танцевальные номера в исполнении героев спектакля, красочные костюмы и потрясающее световое оформление перенесут всех зрителей в незабываемую атмосферу новогодней ночи.

Цена билетов от 10 до 29 манатов.

Билеты продаются в кассе театра и централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iTicket.az

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.