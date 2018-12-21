Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступят в Кремлевском дворце

21 декабря 2018 09:36 (UTC+04:00)

Звезды мировой оперы – Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Андреа Бочелли и Ольга Перетятько - выступят 4 июня с совместным концертом в Кремлевском дворце, об этом, как передает РИА Новости, сообщили в пресс-службе проекта.

В исполнении звездных певцов прозвучат как классические арии, так и популярные мелодии. Концерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра и хора и с невероятными декорациями. В этой программе легендарные исполнители впервые выступают вместе в таком составе.

Анна Нетребко – безусловная примадонна современной оперной сцены. Ярка и артистичная, обладающая уникальным голосом, обладательница множества призов и наград.

Андреа Бочелли - легенда наступившего тысячелетия, блистательный итальянский певец, неоднократно попадавший в Книгу рекордов Гиннеса. Его называют Карузо нашего времени. Каждый его концерт – это мировой явление.

Юсиф Эйвазов обладатель гран-при международный конкурсов, чье имя вошло в книгу "Лучшие теноры мира". В его репертуаре – преимущественно партии из итальянских опер, которые в полной мере дают проявиться его драматическому и вокальному таланту.

Ольга Перетятько – обладательница восхитительного голоса, покорившего сотни тысяч поклонников по всему миру. Очаровательная жгучая брюнетка, звучание голоса которой сравнивают с чистейшими соловьиными трелями, одна из самых востребованных певиц Европы.

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