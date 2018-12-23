Ильгар Сафат с большим успехом представил премьеру "В поисках смысла" по пьесе Идо Нетаньяху (ФОТО)

23 декабря 2018 15:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама с большим успехом прошла премьера спектакля режиссера Ильгара Сафата "В поисках смысла" по одноименной пьесе израильского писателя и драматурга Идо Нетаньяху, сообщает Trend Life.

Зрители стоя овациями и цветами приветствовали творческий коллектив – народных артистов Людмилу Духовную и Мабуда Магеррамова, актеров Азера Айдемира и Румию Агаеву, блистательно воплотивших роли в тяжелом по драматургии произведении. И, конечно же, режиссера Ильгара Сафата и автора пьесы Идо Нетаньяху – сына известного историка Бенциона Нетаньяху и брата премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который вместе с супругой специально прибыл на премьеру из Иерусалима.

На открытии вечера известный эксперт в области международных отношений, глава представительства Бакинского международного центра мультикультурализма в Израиле и израильской организации "Международные проекты для общества" Арье Гут, благодаря которому осуществлен визит Идо Нетаньяху в Азербайджан, отметил, что впервые на азербайджанской сцене будет представлен спектакль по пьесе израильского драматурга.

"Азербайджан был и остается родиной для представителей многих религий и народов, ярким примером мультикультурализма и толерантности для многих стран. Исторически здесь было братское отношение к представителям еврейской общины страны. Это наш второй родной дом. Спектакль является очередным мостом культуры между Азербайджаном и Израилем", – отметил Арье Гут и выразил благодарность всем, кто помог в реализации проекта.

Режиссер-постановщик Ильгар Сафат отметил важность реализации проекта, который поставлен при содействии киностудии "Нариманфильм".

"Спектакль рассказывает об известном психологе, выдающемся ученом Викторе Франкле, прошедшем ужасы Холокоста, выжившим в четырёх фашистских лагерях смерти, и создавшем такое мощное направление в психологии как логотерапия. Трагедия Холокоста очень близка азербайджанскому народу, который пережил Ходжалинский геноцид", - отметил Ильгар Сафат.

Посол Израиля в Азербайджане Дан Став подчеркнул высокий уровень отношений между странами.

"Азербайджан исторически является толерантной страной, где с большим уважением относятся к представителям еврейской общины, ко всем гражданам независимо от национальности и вероисповедания. Существуют прочные связи между еврейским и азербайджанским народами, которые были заложены много веков назад и сегодня играют важную роль в деле дальнейшего укрепления отношений между нашими странами. Хотелось бы также отметить большой вклад Азербайджана в победу над нацизмом и фашизмом в годы Великой Отечественной войны, когда более 350 тысяч храбрых сыновей и дочерей отдали жизни во имя мирного будущего", - отметил Дан Став.

После премьеры спектакля израильский писатель и драматург Идо Нетаньяху выразил искреннюю благодарность за теплый прием.

"За несколько дней пребывания в Азербайджане воочию убедился в красоте Азербайджана, его древней и современной архитектуре, самобытной культуре и традициях, толерантности и гостеприимстве народа. Спасибо всем! И пусть никогда в мире больше не будет войн!"

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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