Фидан Гаджиева отметила Рождество в Минске (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Большой театр оперы и балета Республики Беларусь собрал на своей сцене признанных звёзд, которые с 13 по 21 декабря выступили с концертами в рамках IХ Минского международного рождественского оперного форума. В этом году в форуме принимали участие артисты из 34 стран мира. Ведущие партии в «Тоске», «Богеме», «Саломее», «Дон Паскуале» уже по традиции за приглашёнными звёздами. Среди них была и народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева, сообщает Trend Life.

«Для меня было большой честью представлять Азербайджан и выступать в столь значимом событии оперного искусства с участием мировых звезд. После выступления было множество поздравлений от коллег и людей искусства. Это мое третье выступление на сцене Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, ранее играла здесь в опере «Кармен». За неделю зрители увидели лучшие оперные постановки, услышали признанных звезд сцены, познакомимся с фестивальными премьерами самых разных оперных жанров и, самое главное, открыли новые имена», - сказала Фидан Гаджиева.

В рамках форума также прошел пятый конкурс вокалистов. В нем участвовали 11 финалистов из Беларуси, России, Республики Корея, Венесуэлы, Грузии и США. Возглавил судейскую комиссию генеральный директор Большого театра Владимир Гридюшко, он же идейный вдохновитель Минского рождественского оперного форума. Обладательницей гран-при стала россиянка Ксения Нестеренко.

(Автор: Вугар Иманов)

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