Награды победителям вручил архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр (ФОТО)

25 декабря 2018 12:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялось торжественное чествование победителей конкурса детского творчества "Земное и небесное", который был организован представительством Россотрудничества в Азербайджане и Бакинско-Азербайджанкой епархией Русской православный церкви, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Участников мероприятия приветствовали руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов и архиепископ Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви Александр Ищеин.

Победители конкурса детского творчества "Земное и небесное" были награждены в номинациях "Сочинение" и "Рисунок" дипломами, грамотами и памятными подарками. С музыкальными номерами выступили артисты детского театра-студии "Гюнай" и учащаяся школы № 181 город Баку Лейла Муслимова.

(Автор: Джани Бабаева)

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