Новогодняя сказка в Баку с участием любимых героев – премьера (ФОТО)

30 декабря 2018 14:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Для каждого Новый год это чудесная сказка, время новых ожиданий, исполнение самых заветных и сокровенных желаний! Это пора подарков, чудес, хорошего настроения, улыбок и счастья. Кажется, что всё в мире замирает, застывает на несколько дней, а в воздухе царит атмосфера уюта и гармонии.

Во Дворце Гейдара Алиева прошло двухдневное новогоднее интерактивное представление "Yeni İl Nağılı" (Новогодняя сказка) с участием самых любимых героев мультипликационных фильмов, сообщает Trend Life.

Впервые в Баку была представлена музыкальная сказка для детей в сопровождении симфонического оркестра под управлением Джавада Тагизаде. Автор сценария и режиссер из Москвы Алексей Смирнов представил зрителям очень интересный и красочный спектакль. Дед Мороз, Аладдин. Эльза, Русалка и другие стали главными героями праздничных вечеров, подарив детям множество ярких эмоций. Ну, и, конечно же, были злодеи, которые всячески мешали встрече Нового года. А бороться с ними вместе с героями помогали самые юные зрители. Музыка из мультфильмов “Красавица и Чудовище”, “Холодное сердце”, “Аладдин”, “Пиноккио”, “Мулан”, “Король Лев”, “Русалка”, “Винни пух” и другие привнесли в представление самые позитивные краски, с которыми можно смело вступать в 2019 год.

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(Автор: Вугар Иманов. Фото: Руслан Ализаде)

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