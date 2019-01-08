В Баку выступит десятикратный обладатель "Грэмми" Артуро Сандоваль

8 января 2019 13:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Десятикратный обладатель премии "Грэмми", лауреат премии "Эмми", шестикратный обладатель награды Billbord Артуро Сандоваль выступит 2 марта на сцене Дворца Гейдара Алиева в Баку, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Часто говорят о виртуозном исполнении трубача Артуро Сандоваля, но те, кто слышал его игру на фортепиано, или его композиции в классическом стиле, знают, что Артуро Сандоваль - это выдающийся музыкант, один из самых ярких, многогранных и признанных исполнителей нашего времени.

Протеже легенды джаза Диззи Гиллеспи Артуро Сандоваль родился на Кубе в Артемисе, маленьком городе в окрестностях Гаваны 6 ноября 1949 года. Сандоваль начал обучаться игре на классической трубе в 12 лет, но быстро поддался очарованию мира джазовой музыки. С тех пор он превратился в одного из самых признанных во всём мире музыкантов, играющих на джазовой трубе и флюгельгорне.

Сандоваль известен также как исполнитель классический музыки, регулярно выступающий с ведущими симфоническими оркестрами мира. Он является автором концерта для трубы "Concert of or Trumpet & Orchestra". Своим мастерством классического исполнителя музыкант завоевал признание самых прославленных дирижеров, композиторов и симфонических оркестров во всем мире.

Исполнение Артуро Сандоваля можно услышать в записях со многими музыкантами, среди которых Диззи Гиллеспи, Вуди Герман, Тони Беннет, Фрэнк Синатра, Род Стюарт, Алиша Киз и многие другие. Он также создал музыку ко многим известным кинофильмам.

Билеты на концерт продаются в кассах города, центрах ASAN xidmət и онлайн на iticket.az. Стоимость билетов - 20-100 манатов.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева)

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