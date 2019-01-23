Странный юбилей Гаджи Исмайлова (ФОТО)

23 января 2019 14:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, известный и любимый миллионами зрителей актер театра и кино Гаджи Исмайлов отметил свой 75-летний юбилей на сцене родного театра, сообщает Trend Life.

На сцене имени Аббаса Мирзы Шарифзаде Азербайджанского государственного академического национального драматического театра в Баку был представлен спектакль "Qəribə, çox qəribə əhvalat" ("Странный, очень странный случай"), поставленный по пьесе хорватского прозаика, драматурга Миро Гаврана "Муж моей жены". Одну из главных ролей в постановке исполняет Гаджи Исмайлов, его партнерами по спектаклю являются народный артист Рафиг Азимов и Рамин Шихалиев.

Художественный руководитель постановки - народный артист Азерпаша Нематов, режиссер-постановщик – Алиф Джахангирли, художник-постановщик – народный художник Назим Бейкишиев.

На мероприятии присутствовали завотделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, министр культуры Абульфас Гараев, председатель Союза театральных деятелей, художественный руководитель и директор театра, народный артист Азерпаша Нематов, известные деятели культуры и искусства.

После спектакля министр культуры Абульфас Гараев поздравил народного артиста с 75-летним юбилеем.

Было отмечено, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 января 2019 года подписал распоряжение о награждении Гаджи Исмайлова орденом "Шохрат" за заслуги в развитии театра и кино в стране.

Министр пожелал Гаджи Исмайлову крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов.

Отметим, что Гаджи Исмайлов родился в Баку 22 января 1944 года. Окончил факультет "Актер драмы и кино" Азербайджанского государственного театрального института имени Мирзага Алиева (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). В 1968 году начал работать в Сумгайытском государственном драматическом театре. С 1970 года работает в Государственном академическом национальном драматическом театре, где создал галерею замечательных образов.

В 1977 году актер воплотил образ Мустафы в фильме народного артиста Расима Оджагова "День рождения", эта роль принесла ему широкую известность и славу.

Гаджи Исмайлов создал яркие, неповторимые образы в кинофильмах, театральных постановках и телеспектаклях. В 1989 году актер был удостоен почетного звания "Заслуженный артист", а в 2000 году – "Народный артист".

(Автор: Джани Бабаева)

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