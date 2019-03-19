Весенние сюжеты в Баку

19 марта 2019 11:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в городе Баку открылась фотовыставка, в которую вошли лучшие работы, представленные на XI Конкурс любительской фотографии "Весенние сюжеты", сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Он ежегодно проводится представительством Россотрудничества в Азербайджане и приурочен к весенним праздникам – Международному женскому дню и Новрузу.

Жюри конкурса во главе с членом Союза фотографов Азербайджана Рустамом Гусейновым определило победителей конкурса.

Руководитель представительства Россотрудничества Валентин Денисов и Рустам Гусейнов вручили дипломы победителей учащимся школы № 27 города Баку Айдан Ягубовой и Мелек Багировой и студентке Бакинского государственного университета Саме Масталиевой. Награда в номинации "Оригинальная идея" вручена студентке Бакинского славянского университета Кристине Мамедовой.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки французского скульптора Мауро Корда "Зооспектив и Морфоспектив" (ФОТО)
Общество 16 марта 01:23
В Баку стартует третья "ЗИМА"
Культура 13 марта 12:27
Легендарный сын Земли азербайджанских детей (ФОТО)
Культура 13 марта 10:23
Космическая сказка в Баку (ФОТО)
Культура 11 марта 22:23
В Баку открылась выставка эксклюзивной индийской продукции (ФОТО)
Бизнес 8 марта 16:11
Москва - Баку. Женский взгляд (ФОТО)
Культура 7 марта 16:31
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева участвуют во всенародном празднестве по случаю Новруза
Политика 11:43
Узнаем нашу страну: из Нахчывана в Баку (ФОТО)
Культура 11:33
В Азербайджане предложены изменения в закон о госреестре недвижимости
Общество 11:31
В ДТП с участием автобуса в Баку пострадали два человека
Происшествия 11:23
Минобороны Японии намерено увеличить дальность противокорабельных ракет
Другие страны 11:17
Глобальный Бакинский форум является важной платформой для диалога - депутат
Точка зрения 11:13
Нефтехимическая компания из Байхрейна подписала соглашения с Туркменистаном
Энергетика 11:13
C 70-летней историей в будущее! (ФОТО/ВИДЕО)
Бизнес 11:08
Азербайджано-Французская торгово-промышленная палата организовала выставку в честь 8 марта (ФОТО)
Общество 11:00