Весенние сюжеты в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в городе Баку открылась фотовыставка, в которую вошли лучшие работы, представленные на XI Конкурс любительской фотографии "Весенние сюжеты", сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Он ежегодно проводится представительством Россотрудничества в Азербайджане и приурочен к весенним праздникам – Международному женскому дню и Новрузу.

Жюри конкурса во главе с членом Союза фотографов Азербайджана Рустамом Гусейновым определило победителей конкурса.

Руководитель представительства Россотрудничества Валентин Денисов и Рустам Гусейнов вручили дипломы победителей учащимся школы № 27 города Баку Айдан Ягубовой и Мелек Багировой и студентке Бакинского государственного университета Саме Масталиевой. Награда в номинации "Оригинальная идея" вручена студентке Бакинского славянского университета Кристине Мамедовой.

(Автор: Джани Бабаева)

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