В Баку состоялось торжественное открытие Х Международного фестиваля Мстислава Ростроповича (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялось торжественное открытие Х Международного фестиваля Мстислава Ростроповича, организованного Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры Азербайджана и Фондом Мстислава Ростроповича, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители дипломатических миссий, известные деятели культуры и искусства, многочисленные поклонники классической музыки.

В своем выступлении на мероприятии министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что Международный фестиваль Мстислава Ростроповича проводится в десятый раз, и его проведение стало доброй традицией в культурной жизни нашей страны.

Министр выразил признательность Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой и руководителю Фонда Мстислава Ростроповича Ольги Ростропович за инициативу проведения и организацию данного фестиваля.

В своем выступлении Абульфас Гараев также подчеркнул, что семья Ростроповича оставила значительный след в истории азербайджанской музыки – если Леопольд Ростропович помогал в формировании музыкальной школы в начале XX века, то Мстислав Леопольдович Ростропович внес большой вклад в музыкальную культуру в конце XX века - начале XXI века.

Далее слово было передано музыки. В день открытия фестиваля на сцене филармонии выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Рауфа Абдуллаева. Солистами программы выступили - Сергей Крылов (скрипка, Россия) и Александр Канторов (фортепиано, Франция).

На вечере прозвучали Симфоническая увертюра "Эгмонт" Людвига ван Бетховена, Концерт для скрипки с оркестром Петра Ильича Чайковского, Концерт №2 для фортепиано с оркестром Иоганнеса Брамса.

Отметим, что в рамках Х Международного фестиваля Мстислава Ростроповича, который пройдет 22-27 апреля, состоятся выступления всемирно известных музыкантов и коллективов из России, Германии, Швейцарии, Испании и других стран.

Концертные программы пройдут во Дворце Гейдара Алиева, в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета.

(Автор: Джани Бабаева)

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